La Resolana | El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo, hizo las mejores parodias de Exatlón México y mucho más hoy domingo 15 de marzo de 2026
El Capi Pérez tuvo en el programa de hoy 15 de marzo de la Resolana a 4 invitados de lujo, actores que conforman parte del elenco principal de la serie La Oficina
No te pierdas el programa de La Resolana de hoy domingo 15 de marzo de 2026, donde el Capi Pérez hizo las mejores parodias de lo que pasó en la novena temporada de Exatlón México con su famoso Capiólogo, y con 4 invitados de lujo que forman parte del elenco de La Oficina, una nueva serie, esto y mucho más aquí.
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