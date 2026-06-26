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“Si no les gusta, se van a ir": El implacable consejo del Chef Diego Niño a cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Además de los regaños que les dio, el Chef Diego Niño le recordó a los participantes de MasterChef 24/7 que están obligados a seguir instrucciones.

Los participantes de MasterChef 24/7 tuvieron una nueva clase con el Chef Diego Niño y aprendieron sobre platillos internacionales. En esta lección también se llevaron varias llamadas de atención, primero por haber entregado tareas incompletas y “desperdiciar tiempo”; y también porque todavía hay cocineros que están renuentes a seguir indicaciones. Por lo que el “Maestro del fuego” les recordó que tienen que aprender de disciplina y, si no están dispuestos, terminarán saliendo muy pronto.

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