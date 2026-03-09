La Resolana | Programa Completo| El Capi Pérez tuvo a 3 invitados de lujo, el Capiólogo de los participantes de la novena temporada de Exatlón México y mucho más

No te puedes perder el programa completo de hoy domingo 8 de marzo de 2026 de La Resolana, y es que el Capi Pérez tuvo a 3 invitados de lujo, descubre las mejores parodias de los participantes de la novena temporada de Exatlón México, pero una querida conductora de Venga la Alegría también apareció en el Capiólogo.

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