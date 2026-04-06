uno nuevo
logo la resolana 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Resolana | El Capi Pérez trae sus mejores parodias en el Capiólogo, ¿a quién estará imitando hoy?

El Capi Pérez tuvo un divertido Capiólogo hoy domingo 5 de abril de 2026 en el programa de La Resolana, descubre a quién imitó nuestro querido conductor

No te puede perder el Capiólogo del Capi Pérez en el programa de hoy domingo 5 de abril de La Resolana, descubre quiénes fueron los personajes a los que imitó nuestro querido conductor.

Te puede interesar: La Resolana| El Capi Pérez también sufre la salida de Doris del Moral en la novena temporada de Exatlón México y se burla de Evelyn Guijarro por llorar la eliminación de su amiga

Tags relacionados
La Resolana

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo