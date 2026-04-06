La Resolana | El Capi Pérez trae sus mejores parodias en el Capiólogo, ¿a quién estará imitando hoy?
El Capi Pérez tuvo un divertido Capiólogo hoy domingo 5 de abril de 2026 en el programa de La Resolana, descubre a quién imitó nuestro querido conductor
No te puede perder el Capiólogo del Capi Pérez en el programa de hoy domingo 5 de abril de La Resolana, descubre quiénes fueron los personajes a los que imitó nuestro querido conductor.
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