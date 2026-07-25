“No estoy orgulloso": Antrax vuelve a desahogarse con Jazmín por su desempeño de esta noche en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Antrax y Jazmín volvieron a platicar como hacía algunos días no lo lograban hacerlo: sin molestarse y a corazón abierto. Los cocineros hablaron respecto a las dificultades que enfrentaron este viernes de reto de salvación; además, Antrax le confesó a Jazmín que no se siente orgulloso de su desempeño este 25 de julio.