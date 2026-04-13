La Resolana | Este es el Capiólogo con las mejores imitaciones de nuestro querido conductor, ¿vieron a los policías desayunando con un arrestado?

Para hoy domingo 12 de abril de 2026, el programa de La Resolana tuvo su famosa sección del Capiólogo con el Capi Pérez quien hace de situaciones cotidianas, las más divertidas con estas sus mejores parodias, así fue todo en vivo a través de la señal de Azteca Uno.

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