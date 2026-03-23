La Resolana | Programa Completo | El Capi Pérez tuvo a 3 grandes invitados, descubre quiénes estuvieron y uno de ellos hasta festejó su cumpleaños con el conductor

El programa de La Resolana de hoy domingo 22 de marzo de 2026 tuvo a 4 grandes invitados, descubre todo lo que los puso a jugar el Capi Pérez.

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