La Resolana | Programa Completo | El Capi Pérez da sus mejores imitaciones sobre la salida de Doris del Moral de Exatlón México y además tuvo a 3 invitados de lujo

No te puedes perder el programa completo de La Resolana de hoy domingo 29 de marzo de 2026 con nuestro querido Capi Pérez, quien tuvo a 4 invitados de lujo. ¿Quieres saber quiénes son? Descúbrelo aquí.

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