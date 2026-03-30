La Resolana | Programa Completo | El Capi Pérez da sus mejores imitaciones sobre la salida de Doris del Moral de Exatlón México y además tuvo a 3 invitados de lujo
No te puedes perder el programa de La Resolana con el Capi Pérez, quien tuvo a 4 invitados de lujo, descubre quiénes son y cómo se la pasaron con nuestro querido invitado
No te puedes perder el programa completo de La Resolana de hoy domingo 29 de marzo de 2026 con nuestro querido Capi Pérez, quien tuvo a 4 invitados de lujo. ¿Quieres saber quiénes son? Descúbrelo aquí.
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