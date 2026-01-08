Taller de La Resolana | La Bea llega con todo al Taller de La Resolana y desata risas sin parar

La Bea se hace presente en el Taller de La Resolana y demuestra que su carisma va mucho más allá de lo que ya conocemos. Con su creatividad, espontaneidad y divertida personalidad, logra conectar con todos y regalar momentos llenos de risas y ocurrencias. Sin duda, su participación deja claro que tiene mucho que dar y que sabe cómo robarse el show con su energía única.

