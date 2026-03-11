Taller de La Resolana | Raiza y Clau R incendian las dinámicas con confesiones inesperadas y preguntas sin filtro

Raiza y Clau R, integrantes de la llamada Sociedad de las Pesadillas, fueron las invitadas especiales en El Taller de La Resolana. Durante el programa participaron en dinámicas divertidas y respondieron preguntas clave que sorprendieron a todos. El momento más intenso llegó con el famoso “cochinito”, donde contestaron sin filtros y encendieron la conversación.