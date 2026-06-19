El Chef Diego Niño felicita a Michelle por su desempeño en MasterChef 24/7 y expone a los cocineros que no aprenden

El quinto jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 llevó a los cocineros al límite en el afán de salvarse de quedar en la “cuerda floja”. Una de ellas fue Michelle, que pese a que perdió un ingrediente crucial para su platillo, encontró la forma de cumplir con el reto y conquistó a los jueces con su sabor. Esta hazaña fue reconocida por el Chef Diego Niño, quien la felicitó por esta hazaña y les recordó a los participantes que la clave está en practicar, algo que asegura, no todos hacen y por eso sigue habiendo tantos incidentes.