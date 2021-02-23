María José llega a La Voz Kids para apoyar al talento juvenil del país.

El inicio de una nueva temporada de La Voz Kids ya tiene fecha de estreno, estamos hablando del lunes 22 de marzo del 2021, donde los niños y jóvenes de todo el país se pondrán a prueba para intentar conseguir que la silla de los coaches gire y se queden con su voz.

La cantante de “Yo no soy una señora” se une nuevamente a las sillas de La Voz, esta vez en su versión Kids, donde buscará obtener las mejores voces para después prepararlas y llegar a la gran final del reality show.

María José Loyola es cantante y actriz nacida en la Ciudad de México. A lo largo de su gran carrera como cantante ha interpretado canciones muy emblemáticas para los mexicanos.

Sus inicios fueron en compañía de cinco amigos (René Ortiz, Daniela Magún, Federica y André Quijando y Sergio Ortiz) con los cuales formó uno de los grupos del pop más emblemáticos de los 90, Kabah, con más de 15 éxitos en la radio como “Al Pasar”, “La Calle de las Sirenas”, “Vive”, “Mai Mai”, “La Vida que Va”, entre otros. A finales del 2005 la agrupación decidió separarse.

En 2007 lanzó su primer disco como solista titulado “María José”. Durante su lanzamiento del disco, abarcó géneros como el pop, el dance-hall y el hip-hop, contando con la participación de artistas amigos.

En 2010 recibió Disco de Platino + Oro por “Amante de lo Ajeno” tras colocar tres sencillos en el No. 1 de la radio nacional “No Soy una Señora”, “Mi Amor Amor” y “Adelante Corazón”.

¡Ahora estará con todo su potencial y enfoque en la búsqueda de La Voz que representará a México!

