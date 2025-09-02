Redes hacen viral a “Lady Cerda”, presunta conductora ebria que insulta a una oficial de policía en CDMX

En las últimas horas se ha hecho viral a la ahora conocida como “Lady Cerda”, una mujer que se refirió de manera despectiva a una servidora pública, dejando un momento más que grosero, incómodo.

“Yo la puedo demandar porque esta pen#%ja cree que, esta per#$a, son datos personales”, estos fueron pocos de los insultos que una joven usó para referirse a una oficial de la Ciudad de México.

Caso Lady Cerda, esto fue lo que pasó:

Primeros reportes señalan que durante un operativo establecido por autoridades de la Ciudad de México detuvieron a una conductora que habría dado positivo a una prueba de alcoholemia.

En el mismo video ya viral se logra ver a la protagonista del video y a su acompañante intentando sobornar a la oficial con $500 pesos, billete el cual después hace trizas y avienta contra los elementos policiales.

Las redes reaccionan a esta nueva lady

En las horas que lleva viralizado este video, diversos internautas se han pronunciado respecto a este personaje que ha lanzado insultos contra una servidora pública quien solamente realizaba su trabajo y encima salvaguardaba a los conductores.

Se ha señalado la poca educación de la ahora llamada “Lady Cerda”, quien según algunos usuarios de redes ya ha sido identificada y se espera que reciba su sanción correspondiente.

De momento no han habido declaraciones de alguna institución de las autoridades, ni se ha dado con la identidad de este personaje que ha dejado ver una bochornosa impresión por sus valores demostrados.

