Lalo Garza se va con todo contra Zoe Saldaña y causa revuelo en internet

Lalo Garza, reconocido actor de doblaje, envió un comunicado a Zoe Saldaña a través de sus redes sociales, el cual ha causado controversia entre los internautas pues, mientras muchos le aplauden sus palabras, otros más aseguran que la actriz de Emilia Pérez sí merecía ganar un Premio Oscar.

El mensaje de Lalo fue bastante claro, y es que, durante la celebración de los Premios Oscar, Zoe recibió el galardón a mejor actriz de reparto, reconocimiento que llega a sus 46 años de edad, tras más de dos décadas de haber iniciado su carrera. La famosa declaró que la película en la que participó “no tiene como corazón a México”.

¿Qué dijo Lalo Garza sobre Zoe Saldaña?

El actor de doblaje que da voz a muchos personajes icónicos de la televisión en México , compartió un pequeño clip de poco más de un minuto a través de sus redes sociales. A pesar de que inició su mensaje asegurando que no tiene nada en contra de Zoe Saldaña, el famoso sí lanzó un cuestionamiento a todos los actores y a los integrantes de la producción de Emilia Pérez.

“Si el corazón de la película no es México, me gustaría saber qué habría pasado si se hubiera grabado en Gaza, en Israel, en Palestina... me gustaría saber por qué dices que no estás de acuerdo con la opinión de los mexicanos... quiero que entiendas que el dolor de perder a un familiar no es algo con lo que puedas o no estar de acuerdo”, acusó el famoso al referirse al mensaje que dio la actriz tras recibir el galardón.

Rápidamente, el video de Lalo Garza sumó miles de reproducciones y cientos de comentarios en donde muchos apoyan los comentarios del actor. Aunque también existen quienes apuntan a que se trata de supuesta envidia en contra de la actriz. Lo cierto es que el artista no es el único que se manifestó en contra de esta producción.