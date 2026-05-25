Qué hacer si mis uñas crecen hacia abajo

Algunas personas se percataron recién que sus uñas crecen hacia abajo, por lo que es necesario tomar en cuenta algunas circunstancias que se relacionan con el ámbito médico y el estético. Sí existe solución, pero toma en cuenta las recomendaciones, pues se requiere de intervención de profesional. Esto es lo que dice la Inteligencia Artificial sobre estos casos.

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¿Qué hacer si tus uñas crecen hacia abajo?

Médicamente se le nombra a esta situación como uñas convexas, por lo que se recomienda identificar si es un aspecto reciente o si siempre habían crecido así. Dicha identificación servirá para saber si se trata de un aspecto genético o si es nuevo y se requerirá de la ayuda de un especialista que explicará la causa de que esto suceda así.

Sin embargo si tus familiares también tienen esta característica y tú has vivido así… se trata de la forma natural de tu matriz ungueal.

Uñas hacia abajo: identifica aspectos médicos

La IA de Google indica que el primer paso es reconocer si la curvatura es nueva, esto al visitar a un dermatólogo. Algunas fuentes indican como causa la falta de hierro (anemia) o problemas de tiroides. Incluso en casos más complicados se trata de acropaquia (dedos en palillo de tambor), los cuales son problemas vinculados a temas pulmonares o cardíacos.

Uñas hacia abajo: cuidados en casa y hábitos

Calzado holgado - Si la problemática ocurre en tus pies, evita zapatos estrechos que empujen la uña hacia abajo y provoquen dolor o hasta retroniquia.

Si la problemática ocurre en tus pies, evita zapatos estrechos que empujen la uña hacia abajo y provoquen dolor o hasta retroniquia. Uñas cortas - El peso y la longitud aumentan la inclinación… por lo que un corte regular reduce la presión hacia abajo.

El peso y la longitud aumentan la inclinación… por lo que un corte regular reduce la presión hacia abajo. Corte recto - Cuando cortes tus uñas, la clave está en hacer una línea recta y redondear ligeramente las puntas con una lima, evitando que se claven en la piel.

Uñas hacia abajo: soluciones cosméticas

La primera recomendación es usar extensiones, optando por moldes esculturales (Dual Forms) que permitan nivelar la aplicación en línea recta desde la base. Mientras que acudiendo con una profesional se puede acudir a una técnica de nivelación que pueda corregir la estructura gracias a la aplicación de gel, acrílico o polygel en la zona media. Allí se limará el exceso por debajo para enderezar el borde libre.