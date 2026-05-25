Los 4 lugares para colocar los ‘llamadores de ángel’ y atraer la abundancia

Los ‘llamadores de ángel’, también conocidos como campanillas de viento o carillones, se destacan por ser un elemento decorativo que, al ser movidos por el viento, choca unos tubos de metal, generando pequeños sonidos relajantes; usualmente solemos encontrarlos colgados en los jardines o ventanas.

Aunque es visualmente atractivo, se destaca por tener ciertas propiedades energéticas. Por esa razón, te explicaremos cuáles son los 4 lugares preferidos para colocarlos, ya que de esa manera podrás atraer la abundancia a tu vida.

¿Dónde se deben colocar las campanas de viento?

No solo son objetos decorativos; los ‘llamadores de ángel’ se destacan por tener poderes energéticos, ya que ayudan a neutralizar la energía negativa debido al sonido que desprenden, además de lograr atraer el equilibrio a los espacios que habita.

Es importante colocarlo en un buen lugar para que sus propiedades se activen, en especial para poder atraer la abundancia y alejar la mala suerte. Se recomienda colocarlos en los siguientes espacios:

En un edificio alto, puede colocarlo en la esquina izquierda de la puerta de entrada.

Dentro o fuera de las ventanas es otra gran opción, ya que con el aire activamos sus poderes; igualmente, alejaremos a las malas energías. Ideal si frente a ti tienes vecinos.

El final de las escaleras es otro punto que podemos aprovechar, ya que podremos activar el flujo energético, logrando que la fortuna llegue.

Jardín o terraza: Igualmente, al estar expuesto al aire, te ayudará a que la abundancia constantemente se active, además de evitar que la energía se pueda estancar.

¿Dónde no debemos colocar los “llamadores de angeles”?

La realidad es que puedes colocar los ‘llamadores de ángel’ donde tú quieras, pero hay espacios en los que no es muy recomendable su colocación. El primero de ellos es el dormitorio, ya que su ruido puede despertarse a mitad de la noche, generando molestias al dormir.

Otra mala opción es el baño, ya que el exceso de humedad puede afectar a las campanillas, ensuciándose y haciendo que esparza mala energía. Otro de los lugares poco recomendados es la cocina, ya que puede generar un desequilibrio energético, evitando atraer la abundancia.