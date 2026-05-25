Esto significa que lleguen termitas a tu casa

La espiritualidad se puede definir como una combinación de conceptos relacionados al horóscopo y los ámbitos energéticos. Y en ese rubro existen algunos que analizan y le dan un significado más allá de lo natural a la visita de animales como las termitas. Por ello, alertan a las personas que tienen a estos bichitos invasores en su hogar.

¿Qué significa que termitas estén tu casa?

En lo general, la espiritualidad ve a los animales como mensajeros energéticos, que dependiendo de la especie o incluso el color… da un significado particular. En este caso las termitas en el ámbito natural se perciben como bichitos plaga que destruyen madera o estructuras de distintos materiales.

El análisis espiritual/energético con estos animales particulares recae en que se impregnan en tus espacios de manera silenciosa, ocultas y trabajando sin parar. Por esa misma razón algunos pensamientos de distintas culturas simbolizaban a estos animales con problemas internos que han sido ignorados durante mucho tiempo.

El problema con dicha situación es que mantener a las termitas en tu entorno en algún momento te desgastará lo suficiente como para acabar con tu energía. Aunque pareciera que las cosas marchan con cierta normalidad, el dinero y tus relaciones podrían vivir quiebres bastante desagradables.

¿Cómo corregir la energía que atraen las termitas a tu casa?

Dado que estos bichitos están enraizados en la idea de lo viejo que vive en tus entornos, es necesario pensar en los hábitos, personas, relaciones o dinámicas que has abrazado sin darte cuenta. Estos son los procesos que precisamente están ahogando tu vitalidad. Por ello además de un análisis, se requiere de una limpieza energética.

Algunos de los expertos indican que todo tipo de limpieza debe llegar desde adentro hacia afuera. La introspección que debe ocurrir es grande y la valentía para cambiar esos pequeños aspectos que te han consumido son necesarios de erradicar… así como la presencia de animales como termitas. El gran reto es ubicar “la plaga de tu vida” y removerla cueste lo que cueste.