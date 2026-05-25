Esta es la mejor forma de eliminar los hongos de los azulejos en el baño

Para eliminar los hongos de los azulejos, existen muchas opciones para retirarlos; aunque podemos hacer uso de productos de limpieza, también es posible usar remedios caseros, los cuales no cuentan con químicos nocivos y tienen un gran efecto.

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Es así que te vamos a explicar cuál es la mejor forma de retirarlo del baño, técnica en la que solamente vamos a necesitar de 3 ingredientes que fácilmente tenemos en casa.

¿Cómo quitar la humedad de los azulejos?

Considera que el baño es uno de los espacios donde fácilmente se puede acumular la humedad, en especial si no se cuenta con la ventilación adecuada, generando manchas negras en los azulejos, las cuales pueden afectar la salud respiratoria al no ser eliminadas a tiempo.

La mejor forma de eliminar los hongos de los azulejos consiste en mezclar dos cucharadas de bicarbonato, ⅓ de taza de agua caliente y 9 gotas de aceite esencial de árbol de té. Ya que tenemos la mezcla, hacemos los siguientes pasos:

Coloca la mezcla en un atomizador, rocía los azulejos con la mezcla. Espera unos 10 minutos. Pasado el tiempo, frota la suciedad con un cepillo de cerdas duras, la suciedad se va a desprender. Sobre la zona limpia, enjuaga con agua caliente para finalmente lograr eliminar los hongos de los azulejos.

¿Cómo saber si la humedad es por condensación o por filtración?

Es importante que tengamos cuidado al ver manchas en el baño, ya que algunas pueden indicarnos que sea un problema de filtración o de condensación, por lo que en ambos casos la situación se va a atender diferente.

Cuando es por filtración, se observan manchas marcadas sobre la superficie, además de generar goteras, mientras que la de condensación suele presentar moho, desprendimiento de pintura o vaho en los cristales, pero no va a presentar goteras. En ambos casos es importante atender la situación de la mejor forma, así que antes de hacer cualquier cosa, consulta con un experto que te ayude.