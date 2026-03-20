8 pueblos de EE.UU. que parecen México: ideal para reconectar con tus raíces

México y Estados Unidos comparten una historia profunda que se manifiesta en sus paisajes, tradiciones y, sobre todo, en su arquitectura. Para quienes viven en el norte y extrañan sus raíces, existen destinos que parecen detenidos en el tiempo, conservando la esencia de los pueblos mágicos. Aquí recopilamos los 8 lugares que más se parecen a México.

La Virgen de los Dolores, de Xochimilco, se ha ganado la fe del pueblo, quienes le realizan su fiesta en grande que dura hasta 15 días.

¿Cuáles son los pueblos de Estados Unidos que más se parecen a México?

Mesilla (La Mesilla), Nuevo México

Ubicado a las afueras de Las Cruces, este pueblo se caracteriza por su atmósfera histórica. Su plaza principal está rodeada de edificios de adobe, restaurantes de comida tradicional y la imponente Basílica de San Albino. Es un sitio que sigue conservando la historia fronteriza con orgullo.

Chimayó, Nuevo México

Este rincón es mundialmente conocido por el Santuario de Chimayó, un centro de peregrinación que recuerda a los santuarios coloniales mexicanos. En el pueblo destacan los tejidos tradicionales y el cultivo del chile, manteniendo una cultura agraria y religiosa muy similar a la de los estados del centro de México.

Taos Pueblo y Ranchos de Taos, Nuevo México

Aunque es una comunidad indígena soberana, su arquitectura de niveles y adobe es la base de la estética del norte de México. Muy cerca se encuentra la famosa Iglesia de San Francisco de Asís, cuya estructura de tierra es un icono visual de la herencia hispana.

Old Town San Diego, California

En el corazón de California, este sitio preserva casas de adobe originales, como la Casa de Estudillo. Sus plazas abiertas son el escenario de celebraciones constantes, como el Día de Muertos, manteniendo viva la llama de las tradiciones californianas originales.

La Villita y Market Square, San Antonio, Texas

La Villita es un encantador barrio de artesanos, mientras que muy cerca se encuentra Market Square (El Mercado), el mercado mexicano más grande fuera de México. Sus calles están inundadas de color, música de mariachi y puestos que venden ropa y dulces típicos.

Olvera Street, Los Ángeles, California

Conocida como "el lugar de nacimiento de Los Ángeles", en esta calle se rinde un homenaje permanente al México del pasado. Todo el callejón está repleto de artesanías, puestos de tacos y restaurantes que mantienen vibrante la cultura mexicana en medio de la gran metrópolis.

Santa Fe, Nuevo México

Especialmente su plaza central y la Capilla de San Miguel, considerada la iglesia más antigua de los Estados Unidos. El estilo arquitectónico "Pueblo Revival" de la ciudad entera unifica el paisaje, creando una armonía visual que recuerda a las ciudades coloniales de Guanajuato o Querétaro.

Acoma Pueblo ("Sky City")

Construido sobre una meseta de 110 metros de altura, su arquitectura está hecha de tierra y piedra. Desde lo alto de esta "Ciudad del Cielo", la vista del desierto es tan vasta que permite imaginar la continuidad del paisaje hacia el norte de México, compartiendo el mismo horizonte árido y majestuoso.

Lee también: Tacos en EE.UU.: 5 maneras creativas de prepararlos con ingredientes locales