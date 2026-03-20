Qué hacer en Ashburn sin gastar mucho: Música en vivo, arte y los mejores parques locales

Este fin de semana de marzo se presenta como una oportunidad provechosa para realizar una serie de actividades vibrantes en Ashburn y sus localidades vecinas. Con el inicio oficial de la primavera, la energía de la ciudad se renueva, ofreciendo opciones que van desde el entretenimiento musical hasta la cultura y el ahorro familiar.

A continuación, te presentamos algunos de los eventos gratuitos y de bajo costo más destacados para que disfrutes al máximo.

Música en vivo gratis en Solace Brewing

Para cerrar este viernes 20 de marzo con la mejor energía, la Solace Brewing Company en Sterling ofrece su esperado ciclo semanal de música en vivo con talentosos artistas locales. Es el espacio ideal para relajarse después de la jornada laboral en un ambiente comunitario y acogedor.

Costo: Entrada gratuita.



Horario: viernes de 18:00 a 21:00 horas.



Ubicación: 42615 Trade West Drive, Sterling, VA.

Gran venta infantil "Just Between Friends"

Para las familias que buscan optimizar su presupuesto, el Dulles Sportsplex alberga la famosa venta de artículos de segunda mano Just Between Friends. Es la oportunidad perfecta para conseguir ropa, juguetes, libros y accesorios para niños con descuentos masivos.

Fechas: Del 19 al 22 de marzo de 2026.

Ubicación: 21610 Atlantic Blvd, Sterling, VA.

Plan: Ideal para renovar el inventario de los más pequeños con artículos de alta calidad a una fracción de su precio original.

"Skate Vanish": Noche de patinaje

Este viernes 20 de marzo, la cervecería Vanish Farmwoods organiza su evento anual de patinaje. Solo tienes que traer tus patines o monopatín y dejarte llevar por el ritmo de Arm the Track en su rampa interior especialmente acondicionada.

Horario: Viernes de 15:00 a 18:00 horas.

Ubicación: 42245 Black Hops Ln, Leesburg, VA.

Ambiente: Juvenil, deportivo y muy relajado, perfecto para iniciar el fin de semana con movimiento.

Exposición de arte "El Caballo de Fuego"

Para un plan cultural enriquecedor, The Byrne Gallery presenta esta nueva exposición que celebra la energía positiva y la renovación propia de la primavera. Es una excelente opción para apreciar el arte local de forma gratuita.

Costo: Entrada libre.

Caminata en One Loudoun

Este centro es el lugar neurálgico para caminar y disfrutar del ambiente primaveral sin costo de entrada.