Tacos en EE.UU.: 5 maneras creativas de prepararlos con ingredientes locales

Los tacos son conocidos mundialmente como nativos de México. Esta joya gastronómica nació durante la época prehispánica y se creó como una solución práctica y nutritiva por los antiguos pobladores mesoamericanos. Ellos buscaban transportar sus alimentos de manera sencilla, utilizando la tortilla de maíz como la base perfecta para sostener diversos guisos. Hoy en día, no existe un rincón del mundo donde una persona no desee probar o realizar sus propias versiones.

Por ello, aquí te presentamos cómo hacer los tacos con ese toque único que se ha popularizado en Estados Unidos.

Tacos ‘El Morelias’, su dueño inventó los tacos del sitio que no se comparan con nada

¿Cuáles son los tacos más famosos de Estados Unidos?

Southern twist

Esta versión mezcla el crujiente del pollo frito al estilo del sur con el toque dulce-picante que tanto gusta en la actualidad. Es una combinación audaz que sorprende al paladar.

Ingredientes: Tiras de pollo frito (fried chicken), miel picante (hot honey) y col rizada o repollo rallado para el contraste.

Tip: Sírvelo en una tortilla de harina suave para emular un sándwich sureño, pero en el práctico formato de taco.

Smoked brisket & BBQ: El clásico de Texas

Directamente desde las famosas barbacoas tejanas, este taco utiliza carne ahumada por horas, logrando una suavidad extrema que compite con cualquier barbacoa tradicional mexicana.

Ingredientes: Pecho de res ahumado (smoked brisket), salsa barbacoa (BBQ Sauce) entre dulce y ácida, y cebollas encurtidas.

Tip: Utiliza tortillas de maíz muy calientes y añade un poco de ensalada de col (coleslaw) encima para aportar una textura cremosa y fresca.

Tacos de carne molida al estilo Tex-Mex

A veces, lo más sencillo es lo que más reconforta. Estos tacos son la réplica de los clásicos Crunchy Tacos que marcaron la infancia de muchos en Estados Unidos. Además, es la opción más económica para alimentar a grupos grandes o familias numerosas.

Ingredientes: Tortillas de taco crujientes (compradas en el supermercado), carne molida sazonada, lechuga rallada y una mezcla de quesos rallados (shredded cheese).

Tip: Báñalos generosamente en tu salsa picante favorita de botella; ese es el verdadero secreto para obtener ese sabor nostálgico de las cenas americanas.

Tacos mac and cheese

Ingredientes: Macarrones con queso cremosos, trozos de tocino crujiente (bacon bits) y jalapeños en rodajas para equilibrar el lácteo.

Tip: Use una tortilla de harina ligeramente dorada a la plancha para que soporte el peso del relleno.

Breakfast tacos

En ciudades como Austin o San Antonio, el taco es el rey del desayuno.

Ingredientes: Huevos revueltos, salchicha de desayuno o chorizo, y papas en cubitos fritas (hash browns).

Tip: No olvides añadir una rebanada de aguacate fresco y un poco de queso cheddar derretido para completar la experiencia.

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