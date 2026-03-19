Tacos de barbacoa en EE.UU.: Cómo lograrlos en solo 3 pasos

Los tacos de barbacoa son un delicioso platillo mexicano cuyo ingrediente principal es la carne adobada; el verdadero truco para el éxito reside en que la textura quede sumamente suave y muy jugosa. Si te encuentras en Estados Unidos y deseas probar un rico platillo originario de la zona mexicana de Hidalgo, puedes lograrlo con ingredientes que se encuentran fácilmente en el supermercado más cercano.

Aunque existen diferentes maneras de prepararlos, los de barbacoa destacan porque el trato especial está en la cocción de la carne. Se puede decir que el trabajo “pesado” consiste en sazonar y dejar cocinar el tiempo suficiente. Por ello, la recomendación es prepararla con antelación o, en su defecto, utilizar herramientas modernas como la olla de presión para agilizar el proceso sin perder la esencia.

Los tacos de barbacoa los puedes hacer en sencillos pasos.

¿Qué buscar en el supermercado?

Para obtener esa textura "suelta" que se deshace en la boca, la elección del corte es vital. En los establecimientos estadounidenses, busca estos nombres específicos:

Carne (1 kg): Pide beef cheek (cachete), chuck roast (espaldilla) o brisket (pecho).

Chiles secos: Guajillo y ancho (comúnmente disponibles en la sección de comida internacional o "hispanic foods").

Laurel, ajo, cebolla blanca, orégano, comino, sal, pimienta y vinagre blanco destilado.

¿Cómo es la preparación de los tacos de barbacoa?

El adobado: Sofríe ligeramente los chiles guajillo y ancho (sin semillas) en un poco de aceite. Añade media cebolla y los ajos, cubre con agua y deja hervir por 7 minutos. Licua todo con el orégano, comino, vinagre, sal y pimienta hasta obtener una salsa tersa y aromática.

¿Cómo preparar tacos smash? ¡Ingredientes y receta paso a paso!

El marinado (paso crítico): Para que el sabor penetre hasta el centro de la fibra muscular, marina la carne con el adobo durante toda la noche en el refrigerador. Si tienes prisa, asegúrate de que sea al menos por 2 horas.

Métodos de cocción: Olla de presión (instant pot / clásica): Cocina la carne en su propio jugo por 2 horas y media hasta que esté completamente suave.

Olla de cocción lenta (slow cooker): Es la mejor opción para que la grasa se derrita lentamente. Programa 6 horas en temperatura baja (low); el resultado será una carne extremadamente jugosa.

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Así es la preparación: paso a paso

Una vez que la carne esté lista, desmenúzala con cuidado y regrésala a la olla para que absorba el consomé restante.

Tacos dorados: Un truco experto es mojar la parte exterior de la tortilla de maíz con un poco del consomé (la grasa que flota arriba tiene todo el sabor) y dorarlas en una sartén antes de rellenar.

No puede faltar la cebolla picada, el cilantro fresco y una buena salsa verde ácida para equilibrar la intensidad de la carne.

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