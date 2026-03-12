Adrialis Barrios | Stoic Media

Periodista especializada en estilo de vida, celebridades, música, series y tendencias de belleza para audiencias latinas en Estados Unidos, con más de una década creando contenidos digitales de alto impacto. Analiza y explica tendencias de skincare, cuidado de la piel, moda, bienestar y cultura pop, desarrollando contenido optimizado para SEO y Google Discover que conecta con la comunidad hispana que busca tendencias virales, rutinas de belleza y estilo de vida en español.