Adamari López y su hija Alaia presumen de unas vacaciones de mucha diversión
Después del Día de Acción de Gracias, Adamari López y su hija se dieron una escapada a Marco Island, en Florida. Mira todos los momentos divertidos del viaje
Tras celebrar en familia el Día de Acción de Gracias, varias celebridades aprovecharon la ocasión para tomarse unas pequeñas vacaciones. Entre ellas, la conductora y actriz Adamari López, quien compartió momentos únicos junto a su hija Alaia durante su estadía en Marco Island, Florida.
La presentadora disfrutó de la compañía de su grupo de amigas y comadres, entre ellas Chiquibaby con su hija CapriBlu, y Cynthia Torres, creando recuerdos inolvidables en un entorno paradisíaco.
Marco Island: destino ideal para descansar
Conocida por sus playas de arena blanca, lujosos resorts y abundante vida silvestre, Marco Island es uno de los destinos más populares de Florida. La isla ofrece actividades acuáticas como paseos en bote, pesca y kayak, especialmente en las famosas Diez Mil Islas que la rodean.
Momentos familiares y diversión en redes sociales
Adamari y su hija de 10 años compartieron experiencias que les permitieron recargar energías antes de las vacaciones navideñas. A través de sus redes sociales, la actriz mostró a sus más de 9 millones de seguidores un álbum de fotos y clips que reflejan la alegría del viaje: Alaia y Adamari posando con la playa de fondo, le sigue Alaia jugando con su madre en la piscina, luego vemos a las amigas de Adamari divirtiéndose con las niñas, capturaron también el desayuno compartido entre el grupo de amigas y sus hijas, y en la última se ve a Alaia nadando en la piscina.
El pie de foto de Instagram de la presentadora fue: “Qué días tan lindos y divertidos. Recargándonos”.
Fortaleciendo lazos de amistad y familia
Más allá del disfrute personal, el viaje también sirvió para fortalecer la amistad y los lazos familiares. Compartir experiencias con amigas y sus hijas permitió a Adamari y Chiquibaby crear recuerdos memorables, mientras las pequeñas disfrutaban de la playa, los juegos y la compañía mutua.
Reacciones de los seguidores
El álbum de fotos superó los 170 mil likes en Instagram y estuvo acompañado de mensajes llenos de cariño: “Creo que eres una persona única… Amorosa, bien querida al igual tu hermosa y preciosa hija. Que Diosito las bendiga siempre”, “hermosa familia”, “En qué momento creció tu hija”, “Qué bella está Alaia, y ya en tamaño alcanza a su mamá”.
En otra publicación, Adamari compartió un especial momento junto a Papá Noel, reforzando el espíritu festivo de la temporada.