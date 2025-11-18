Alicia Machado busca su matrimonio ideal: “Viudo para no lidiar con una ex”

La ex Miss Universo y actriz venezolana Alicia Machado ha revelado públicamente su deseo de formalizar una relación y contraer matrimonio, un paso que hasta ahora había pospuesto, enfocada en la crianza de su hija. En una reciente entrevista con la presentadora Viviana Gibelli, Machado, de 49 años, compartió sus nuevos parámetros para el amor y sorprendió al especificar el perfil ideal de su próximo esposo ideal: un hombre viudo que no la obligue a lidiar con exparejas conflictivas.

Machado, quien ha mantenido su vida sentimental fuera del foco mediático en los últimos años, señaló que su hija, Dinorah, ahora en una edad más madura, le permite replantearse el compromiso a largo plazo.

"El tema de mi soltería yo siento que lo he llevado bastante bien, porque si bien yo me crié en un hogar con muchos valores, yo no me crié con padrastros ni de esa manera. Entonces, quizás tampoco nunca quise eso para ella, ¿no?", explicó sobre las razones para priorizar la estabilidad de Dinorah con su padre biológico.

Los Nuevos Requisitos de la Miss Universo 1996

La actriz y modelo, conocida por su personalidad franca, detalló las características que busca en su futuro esposo, indicando que se ha vuelto más selectiva y "dura" con los hombres. Sus requisitos se centran en la estabilidad emocional y la ausencia de conflictos residuales de relaciones pasadas.

Machado manifestó que su pareja ideal debe ser un "hombre como yo, que piense como yo. Que sea un señor divorciado, que tenga sus hijos grandes, viudo mejor para no lidiar con sus exs".

La Trayectoria de una estrella televisiva

La trayectoria de Alicia Machado en el ámbito profesional es tan dinámica como su vida personal. Tras coronarse como Miss Universo 1996, se consolidó como actriz de telenovelas y host de televisión, trabajando en mercados clave como México, Estados Unidos y Venezuela.

Su renacer mediático se dio en 2021 al participar y ganar la primera temporada del reality show La Casa de los Famosos de Telemundo, lo que la devolvió a los titulares de la prensa internacional y relanzó su carrera como figura pública. Desde entonces, ha participado en otros proyectos televisivos.

La venezolana confirmó con estas declaraciones que, tras años de priorizar su carrera y la crianza de su hija, su enfoque está ahora en encontrar a la persona indicada. Mientras espera que "llegue el hombre indicado a su vida", Alicia Machado ha dejado claro que, esta vez, busca una historia de amor con final de boda y, si es posible, sin complicaciones del pasado.