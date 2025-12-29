El CONTUNDENTE mensaje que le envió Alicia Machado al papá de su hija, ¿qué dijo?

La actriz y empresaria venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, sorprendió con declaraciones directas y sin filtros sobre uno de los temas más comentados de su vida: su relación con el padre de su hija Dinorah. En entrevista con Carlos Mesber, la actriz dejó claro que, aunque siempre ha sido reservada en este aspecto, decidió hablar para poner fin a especulaciones que han circulado por más de 17 años.

Machado reconoció que este es “el único tema que me puede llegar a afectar hoy en día, y no por mí, porque yo conozco mi historia, sino por la niña”.

Una relación sin conflictos

La ex reina de belleza aseguró que nunca ha tenido problemas con el padre de su hija en temas de manutención o convivencia:

“Jamás hemos tenido él y yo un problema de ningún tipo con respecto a la niña. Yo al papá de mi hija lo quise mucho, me cuidó, me protegió, me dio grandes consejos y me apoyó en mis decisiones. Me dio una hija espectacular, es un tipo que jamás y nunca me la ha hecho de pedos”.

Con estas palabras, Machado desmintió rumores de enemistad o pleitos legales, subrayando que su vínculo con el padre de Dinorah se mantiene en buenos términos.

Alicia Machado no revelará la identidad del padre de su hija

Machado también defendió su postura de mantener la identidad del padre de su hija en un segundo plano. “No es mi obligación aclararle a la gente dudas de algo que pasó hace 17 años. La parte bonita de esa historia es que nos llevamos bien y jamás hemos tenido problemas”, expresó.

La actriz recalcó que no tiene por qué explicar las actividades o trabajos de las personas que la rodean: “Si tú te metiste en un negocio lícito o ilícito, ese no es mi problema. Mientras yo no haga nada ilícito y sea coherente con mi manera de llevar la vida, cada quien con lo suyo”.

Una reflexión sobre el respeto

Machado compartió una reflexión sobre cómo maneja sus relaciones personales: “Cuando tú has amado a alguien, como sea que haya sido, yo no voy a usar lo que alguna vez hubo entre nosotros para dañarte. Yo con ignorarte tengo. Entonces, ¿por qué no puede ser así con el padre de tus hijos?”.

¿Qué significó el Miss Venezuela para Machado?

En la misma conversación, Machado recordó que su entrada al Miss Venezuela fue más una estrategia que un sueño personal. Con apenas 19 años, entendía que el concurso era una vitrina poderosa para abrir puertas en la actuación, su verdadera ambición. “Yo no pienso con los ovarios. He sido una mujer empoderada desde siempre. Así nací”, afirmó.