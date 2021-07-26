Yoseph Alicia Machado Fajardo es una actriz, presentadora, productora, empresaria, y ex-reina de belleza venezolana - estadounidense.

Nació el 6 de diciembre en Maracay, Venezuela.

Ganadora del Miss Venezuela 1995.

Alicia Machado se hizo mundialmente conocida en 1996 tras ser coronada Miss Universo. Desde entonces, ha participado como actriz en telenovelas, series, cine, teatro y televisión.

Tiene un cariño especial por México, porque en este país se formó actoralmente y tuvo la oportunidad de mostrar su gran talento, mismo que ahora demostró en la cocina más famosa de nuestro país.

Alicia se convirtió en la sexta eliminada de MasterChef Celebrity.