¿ES SU LUTO ETERNO? Chris Pérez explica por qué siempre viste de negro tras la muerte de Selena

Chris Pérez, guitarrista y viudo de la icónica cantante Selena Quintanilla, se sinceró sobre su estilo personal y el significado de vestir siempre de negro. En entrevista reciente, aclaró que su preferencia por el color no es un homenaje directo a Selena, sino simplemente su elección personal.

“Siempre he vestido de negro. Ese es mi color”, afirmó. Añadió que incluso cuando formaba parte del grupo Los Dinos, todos los integrantes se vestían de negro, lo que indica que su estilo no está relacionado exclusivamente con su luto o su historia personal con Selena.

El músico explicó que su vestimenta ha sido consistente durante años y que, aunque muchos lo asocian con el recuerdo de la cantante, él lo considera una parte de su identidad y estilo de vida más que un símbolo de duelo.

Selena Quintanilla y su legado a casi 30 años de su muerte

Este año marca casi tres décadas desde el asesinato de Selena Quintanilla, hecho que conmocionó a millones de fans alrededor del mundo y consolidó su legado como la “Reina del Tex-Mex”. Su trágica muerte ha seguido impactando la cultura pop y la música latina, y la familia Quintanilla continúa compartiendo su memoria a través de proyectos y homenajes.

Actualmente, sus canciones continúan siendo un referente del género, y su historia inspira a jóvenes músicos y fanáticos a mantener viva su música, su estilo y su pasión por la cultura latina.

Recientemente, la familia también enfrentó la pérdida de Abraham Quintanilla, padre y exmanager de Selena, lo que ha profundizado el luto dentro del círculo familiar. A pesar de los años, la figura de Selena sigue muy presente en la vida de quienes la conocieron y en la industria musical.

Chris Pérez, además de mantener viva la memoria de Selena en entrevistas y redes sociales, continúa su carrera musical y proyectos personales, demostrando que su vínculo con la cantante es parte de su historia, pero no define todos los aspectos de su vida diaria.