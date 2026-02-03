Famosa actriz de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” es EXPULSADA de reality tras comentario racista

Recientemente se acaba de vivir uno de los momentos más tensos y comentados en la historia del reality show que se lleva a cabo en Colombia. La famosa actriz Johanna Fadul, recordada por interpretar a la hija de “La Diabla” en la exitosa producción de “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, fue expulsada luego de hacer un comentario racista contra el bailarín Franck Spiward Luna Valencia, conocido como “Campanita”.

La decisión fue tomada y anunciada bajo la producción de RCN: “He decidido aplicar la sanción máxima. Johanna, a partir de este momento quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa”, dijo la televisora bajo la voz de la autoridad máxima del reality de convivencia.

El mensaje del programa es muy claro: es un espacio de convivencia, respeto y límites claros.

¿Qué dijo Johanna Fadul para ser expulsada?

Durante la sección de posicionamientos previos a la eliminación, Fadul le dijo a “Campanita” una frase que generó indignación y la reacción en redes sociales fue inmediata.

La producción colombiana repudia estos comentarios de la actriz, por lo que exigen que se evite la reproducción de estos audios discriminatorios. Fadul le dijo que tanto su “alma” como su “mente” eran “oscuras” como “su tono de piel”.

¿Cuál fue la reacción de los participantes?

Participantes como Miker Smith y Valentino expresaron su rechazo y surgieron discusiones. Sin embargo, Johanna Fadul le pidió perdón a “Campanita”, algo que los internautas sintieron muy “sincero”.

¿Qué dijo Johanna Fadul?

Luego de conocer que sería expulsada, la actriz de “Sin Senos Sí hay Paraíso” ofreció disculpas públicamente: “Jamás fue la intención. Detrás de la actriz hay un ser humano que se equivoca”.

“Gracias de verdad por el espacio porque también es decirle a Colombia que no está bien, que vale la pena arrepentirse, vale la pena caer en cuenta de los errores, vale la pena aprender de ellos, y en eso estoy”.

“Igual le pido perdón a la casa si también se sintieron ofendidos por algo que no utilicé quizás las palabras correctas para decir lo que quería decir”, finalizó Fadul.

Explicó que se dejó llevar por la presión del juego y que sus palabras no reflejan su corazón ni sus valores. También pidió perdón a la casa y al público, reconociendo que su error puede servir como un aprendizaje colectivo.

Su esposo, el actor y cantante Juanse Quintero, pidió no sumarse “a una ola de odio por un comentario que no representa el corazón de ella. Cometió un error con sus palabras, pero eso no quiere decir que conocen su corazón”.

¿Cómo fue la reacción de “Campanita”?

El bailarín, quien decidió guardar silencio, aceptó las disculpas de Fadul en una conversación privada. Sin embargo, la expulsión es definitiva.