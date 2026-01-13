La Reina del Flow 3: ¿cuándo se estrena y dónde verla en Estados Unidos?

Después de cinco años del estreno de su última temporada y con una gran expectativa, "La Reina del Flow 3" se estrena oficialmente este martes 13 de enero de 2026. El fenómeno que ha sabido consolidarse en Caracol TV y Netflix llega primero a la televisión colombiana.

La trama arranca con un golpe devastador: la presunta muerte de Yeimy Montoya en un accidente que, según rumores de los fanáticos, es un secuestro. Con Charly Flow destrozado pero guiado por una corazonada inquebrantable, la teleserie sumergirá al espectador en una cacería humana mezclada con el brillo de la industria musical urbana.

¿A qué hora y cómo ver el estreno en Estados Unidos?

Para los latinos en Estados Unidos, sintonizar el primer episodio requiere precisión horaria. El estreno está programado para las 9:30 pm ET / 8:30 pm CT / 6:30 pm PT. Al ser una producción de Caracol TV, los residentes en Estados Unidos tienen algunas opciones estratégicas para no esperar al siguiente día su estreno en Netflix:

Hulu: Disponible a través de sus paquetes de canales internacionales o ad-ons de Live TV.

Directv Stream: La opción más sólida para quienes buscan la señal directa de Caracol TV dentro de su oferta internacional.

Canela TV: Mediante su canal "Caracol Mix", que ofrece contenido variado de la cadena en formato FAST.

VPN: Para los más tecnológicos, acceder al sitio oficial de Caracol TV es posible utilizando un VPN configurado en Colombia.

¿Cuándo llega a Netflix “La Reina del Flow 3”?

A diferencia de las temporadas anteriores, donde los fans fuera de Colombia debían esperar meses para su estreno en Netflix, esta vez el gigante del streaming optó por lanzar “La Reina del Flow 3” este miércoles 14 de enero, apenas 24 horas después de su emisión original.

La gran incógnita que mantiene en vilo a los fanáticos es si Netflix publicará la temporada completa (como en las ocasiones anteriores) o si optará por el formato de "un episodio diario" para mantener el ritmo con Caracol TV. Esto sería fundamental para proteger la exclusividad de la cadena productora.

¿Cuál es el elenco de la “La Reina del Flow 3”?

El elenco regresa con sus figuras icónicas, pero con incorporaciones que prometen sacudir los cimientos de "Surround Vibes". Carolina Ramírez (Yeimy) y Carlos Torres (Charly) encabezan una trama donde ahora deben proteger a su nueva hija, Alma Cruz Montoya, de las garras de Mike Rivera (Marcelo Dos Santos), quien se consolida como el villano definitivo de esta etapa.

Entre las caras nuevas destaca Alisson Joan como Sky, una joven talentosa que sale de un taller mecánico para intentar conquistar las listas de popularidad y, posiblemente, el corazón de Charly Flow, añadiendo una capa de drama y rivalidad amorosa. También se suma Jerónimo Vallejo (Manolo Alzamora), un aliado de Rivera dispuesto a todo por ver caer a los protagonistas.

Con una carrera musical consolidada y la mirada del mundo sobre ellos, Yeimy y Charly no solo luchan por sus vidas, sino por un legado que los ha convertido en leyendas del reguetón ficcionado.