Christian Nodal le demuestra a Ángela Aguilar su amor con este hermoso gesto

En los últimos días, Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron nuevamente en tendencia en redes sociales tras la difusión de un video que muestra a la pareja en un momento de complicidad y cariño. Las imágenes llegan después de que circularan rumores de una supuesta discusión difundida en Internet, lo que avivó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre los artistas, quienes contrajeron matrimonio el año pasado en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Cuernavaca, Morelos.

Un amor que se mantiene firme

El breve clip, de aproximadamente siete segundos, fue compartido en las historias de Instagram de Ángela Aguilar, de 22 años, justo antes de iniciar su gira "Libre Corazón Tour". En el video se observa a la cantante bajando de un avión privado junto a Nodal, de 26 años, mientras se dedican caricias, abrazos y miradas que reflejan la solidez de su unión. El momento más significativo ocurre cuando Nodal le da su bendición, gesto que fue interpretado como una muestra clara de apoyo y amor incondicional.

Los comentarios de los fanáticos no tardaron en inundar las redes sociales: “Éxitos y bendiciones”, “Que ese amor perdure”, “Tu voz es espectacular y representas la cultura mexicana al máximo”.

Con una bendicion comienzan las giras de Christian Nodal y Angela Aguilar aqui en Estados Unidos ❤️❤️…@AngelaAguilar__ pic.twitter.com/wVSKHhYV2h — California Nodal Fan Account (@Anahi401) November 7, 2025

"Libre Corazón Tour": Ángela Aguilar conquista Estados Unidos

La gira de Ángela Aguilar comenzó el 7 de noviembre en San Antonio y continúa el 8 en Houston, con un calendario de presentaciones que la llevará a recorrer varias ciudades de Estados Unidos. Con su nuevo repertorio, la intérprete busca consolidar su carrera internacional y reafirmar su lugar como una de las voces más importantes de la música mexicana contemporánea.

Aunque Christian Nodal no estuvo presente en el primer concierto realizado en Texas, Ángela lo mencionó con cariño desde el escenario: “Voy a cantar este tema. Todos vamos a cantar muy alto para que se escuche hasta Los Ángeles y lo escuche con todo el amor”.

Rumores cancelados

Con este gesto público, la pareja deja claro que, a pesar de las especulaciones y las inevitables altas y bajas de cualquier relación, su matrimonio se mantiene sólido. Christian Nodal y Ángela Aguilar demuestran que su historia está marcada por la confianza, el respeto y un amor que trasciende los escenarios.

