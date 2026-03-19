Chorizo colombiano en Estados Unidos: 9 lugares donde encontrar el sabor auténtico

El chorizo colombiano es uno de los mayores deleites para los latinos que viven en Estados Unidos y buscan incorporarlo dentro de un buen asado de carne y cerdo. Su textura firme, el equilibrio de especias y ese toque ahumado característico lo hacen insustituible. Es por esa razón que te presentamos dónde puedes encontrar los chorizos procedentes de Colombia (o de estilo colombiano auténtico) en tu supermercado más cercano, llevando el sabor de tu tierra directamente a tu paladar.

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¿En qué grandes supermercados encontramos chorizos colombianos?

La forma más rápida de obtenerlo es visitando la sección de carnes o el pasillo de productos internacionales de los gigantes minoristas.

Walmart y Kroger: Ambas cadenas han expandido significativamente su oferta de comida hispana. Suelen tener diferentes marcas colombianas en sus refrigeradores, generalmente cerca de las carnes frías o embutidos latinos.

Publix y Winn-Dixie: Si se encuentra en el sureste del país (especialmente en Florida), estas tiendas son paradas obligatorias. Debido a la alta densidad de población colombiana, la variedad es notable.

Sedano’s y Food Bazaar: Estos supermercados, enfocados 100% en la comunidad latina, ofrecen la mayor diversidad de estilos: desde el antioqueño y el santandereano hasta versiones con ternera.

BJ’s Wholesale Club: Una opción ideal para quienes buscan realizar compras por volumen para eventos familiares o parrilladas grandes.

Natural Grocers: Una alternativa excelente para quienes prefieren versiones de chorizo con ingredientes más naturales o procesos de curado orgánicos.

¿Cuáles son los mercados locales para encontrar este chorizo?

A veces, la autenticidad se encuentra en los establecimientos de barrio:

La Michoacana: Aunque muchos son de origen mexicano, su sección de embutidos suele incluir chorizos de estilo sudamericano para atender a toda la clientela hispana.

Los Paisas Market (San José, CA): Un referente absoluto en South Bay, California, para quienes buscan productos específicos que no se hallan en las tiendas convencionales.

Rancho Latino Market: Otro punto estratégico, también en California, para conseguir el corte y el sabor exacto del chorizo estilo Paisa.



¿Cómo comprar de manera online?

Si no tienes una tienda física cerca, plataformas como Amazon o sitios especializados como ellatinofoods.shop permiten comprar paquetes de marcas reconocidas con envío directo. Los precios suelen oscilar entre los 5,50 y 9 dólares por paquete. También puedes usar apps de última milla como Instacart y Uber Eats para pedidos inmediatos desde supermercados locales.

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