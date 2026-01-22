Taylor Swift y su labial rojo: por qué es perfecto para cualquier tono de piel

Si hay un elemento que ha permanecido contantemente en la exitosa carrera de Taylor Swift es su impecable labial rojo. No es solo un accesorio; forma parte de su identidad en el “Eras Tour”. El labial rojo es un pilar cultural de sofisticación y fuerza, por lo que descubrir el tono exacto de la cantante se ha vuelto una misión casi imposible para sus fanáticos.

Gracias a revelaciones recientes en la docuserie de Disney+ “The End of an Era” y al análisis de expertas como Jill Dunn, del podcast “Breaking Beauty”, finalmente tenemos las piezas del rompecabezas que explican por qué este color parece "mágico" en cualquier tipo de piel, desde las más claras hasta las tonalidades canela y olivo.

¿Cuál es el labial rojo de Taylor Swift?

El labial de Taylor no es un rojo cualquiera; es lo que los expertos denominan un rojo de base azulada. A diferencia de los rojos anaranjados, que pueden hacer que los dientes luzcan amarillentos o chocar con ciertos pigmentos de la piel, los rojos azulados crean un contraste que ilumina el rostro y blanquea ópticamente la sonrisa.

Esta es la razón por la que el look de la intérprete de “Shake It Off” es universalmente favorecedor. En pieles latinas con subtonos cálidos, un rojo frío aporta un equilibrio vibrante que resalta las facciones de manera inmediata.

Smashbox y MAC

La búsqueda del producto exacto dio sus frutos. Según Dunn, el delineado perfecto que la cantante se aplica ella misma en los camerinos proviene de la línea Be Legendary de Smashbox, específicamente el lápiz de alta calidad en el tono True Red ($24 dólares). Este paso es crucial para definir la forma y evitar que el color se corra.

Para el sellado final y la durabilidad extrema, su maquilladora de cabecera, Lori Turk, confía en dos productos:

MAC Cosmetics : Utiliza el Locked Kiss ($34 dolares), un labial líquido de larga duración que actúa como el "toque final" para fijar el pigmento.

Pat McGrath Labs: La legendaria maquilladora incluso diseñó un kit exclusivo llamado "The Taylor Made", pensado específicamente para las necesidades de la cantante.

¿Cómo se maquilla Taylor Swift?

Para que los labios destaquen, la base debe ser impecable. El secreto de Taylor para mantener su piel de porcelana es el Airbrush Flawless Finish Setting Powder de Charlotte Tilbury ($49 dólares). Este producto ayuda a difuminar poros y controlar el brillo, permitiendo que el protagonismo absoluto se lo lleve su sonrisa.