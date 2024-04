El estado de salud de Laura Flores después de sufrir un infarto cerebral

Laura Flores encendió las alarmas en redes sociales después de revelar que en días pasados sufrió un microinfarto cerebral y que de milagro sigue viva. Pero, ¿cómo se encuentra de salud la famosa actriz?

De acuerdo con la actriz mexicana, se sometió a una escleroterapia la cual sirve para eliminar las varices en las piernas, por lo que asume que esta pudo haber sido la causante de su microinfarto cerebral pues todo indica que una de las inyecciones habría llegado a su cerebro a través del torrente sanguíneo.

¿Qué dijo Laura Flores? La actriz aseguró que, mientras veía la televisión con su hermana, comenzó a sentir una parálisis en su brazo derecho y en la mitad de su rostro, aunque logró recuperar el habla después de algunos segundos.

“En la noche me dio un microinfarto cerebral, estaba con mi hermana viendo la tele y me dio un microinfarto cerebral. Se me paralizó mi brazo derecho y la mitad de la cara y no podía articular palabras. Yo quería hablar y no podía, fue una sensación espantosa. Recuperé el habla después de 40 segundos y pude gritar ‘doctor’’”, sentenció la actriz.

¿Qué es un microinfarto cerebral?

Un microinfarto cerebral también es conocido como miniaccidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, y es una breve obstrucción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, médula espinal o la final capa del tejido de la parte posterior del ojo (retina), esto de acuerdo con Mayo Clinic.

¿Cómo se encuentra Laura Flores?

Después de sufrir un microinfarto cerebral, Laura Flores concedió una entrevista con diversos medios del espectáculo en donde reveló cuáles han sido las consecuencias que tuvo.

En una charla con Edén Dorantes en su canal de YouTube, Laura Flores reveló que se sometió a una escleroterapia por cuestiones de salud y no por motivos estéticos, y fue después de este procedimiento que comenzó a sentirse mal.

“Pensé ‘hasta aquí, se acabó’. No me dolía nada, no había dolor”, declaró la actriz mexicana y aseguró que su seguro de vida optó por colocarle un monitor en el corazón para conocer su frecuencia cardíaca.

“Me pusieron un monitor en el corazón 24/7 para saber cómo está mi frecuencia cardíaca. Mi corazón está bien”, sentenció.

