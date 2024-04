Las causas de sufrir un microinfarto cerebral como el que tuvo Laura Flores

La actriz mexicana, Laura Flores, sorprendió a propios y a extraños al revelar en sus redes sociales que fue víctima de un microinfarto cerebral y que de milagro sigue con vida.

Este accidente cerebrovascular puede ocasionar graves secuelas si no se atiende en tiempo y forma, por lo que te decimos cuáles son los síntomas de uno, qué lo puede ocasionar y por qué fue que la actriz se vio afectada.

¿Por qué sufrió un microinfarto Laura Flores?

A lo largo de su carrera, Laura Flores se ha sometido a diversos tratamientos estéticos. Uno de ellos es la escleroterapia, la cual sirve para eliminar las varices de las piernas.

Sin embargo, la propia actriz reconoce que este pude haber sido el causante del microinfarto cerebral que sufrió, pues todo parece indicar que una de las inyecciones habría llegado hasta su cerebro a través del torrente sanguíneo, provocándole la obstrucción de uno de los vasos sanguíneos.

¿Qué dijo Laura Flores al respecto?

La actriz aseguró que, mientras veía la televisión con su hermana, comenzó a sentir una parálisis en su brazo derecho y en la mitad de su rostro, aunque logró recuperar el habla después de algunos segundos.

“En la noche me dio un microinfarto cerebral, estaba con mi hermana viendo la tele y me dio un microinfarto cerebral. Se me paralizó mi brazo derecho y la mitad de la cara y no podía articular palabras. Yo quería hablar y no podía, fue una sensación espantosa. Recuperé el habla después de 40 segundos y pude gritar ‘doctor’’”, sentenció la actriz.

¿Qué es un microinfarto cerebral?

De acuerdo con Mayo Clinic, un microinfarto cerebral también es conocido como miniaccidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, y es una breve obstrucción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, médula espinal o la final capa del tejido de la parte posterior del ojo (retina).

Los microinfartos cerebrales no dañan las neuronas cerebrales ni tampoco pueden causar discapacidad permanente, a diferencia de un infarto.

¿Por qué se dan los microinfartos cerebrales? La Biblioteca Nacional de Medicina revela cuáles son las posibles causas:

Un coágulo de sangre en una arteria del cerebro.

Un coágulo de sangre que viaja hasta el cerebro desde otra parte del cuerpo.

Una lesión en los vasos sanguíneos.

El estrechamiento de un vaso sanguíneo en el cerebro o que lleva a este.

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas que llegan a sufrir un microinfarto cerebral presentan síntomas como:



Dificultad para hablar o entender el habla.

Pérdida del equilibrio.

Visión doble.

Debilidad o rigidez del cuerpo.

Mareos.

