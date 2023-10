Laura Flores siente nostalgia por abandonar a sus hijos para trabajar en México

Así fue como en medio de lágrimas, Laura Flores compartió en sus redes sociales la nostalgia que le provoca dejar a sus hijos para venir a trabajar una temporada a México.

¿Qué dijo Laura Flores?

En exclusiva para Ventaneando, Laura Flores declaró que aunque sus hijos ya están grandes le resulta complicado abandonarlos una temporada para venir a trabajar a México. “Con tantos años de carrera, mis hijos ya están grandes y me cuesta, siento que estoy dejando un bebé de brazos cuando ya todos son adolescentes”.

Laura Flores anunció entre las lágrimas que se alejará de sus hijos

“Pero antier, cuando eran chiquitos sí lloraban, no entendían tanto, alguna vez uno de ellos me dijo: ‘Nunca estás mamá’ en reclamo y sientes que se te desbarata todo por dentro, o sea, sientes que te estás derrumbando y gracias a Dios y al paso del tiempo, mis hijos no solo lo entienden sino que ahora me copian porque son gente trabajadora”, recalcó la actriz Laura Flores.

Así mismo, la actriz declaró que estará una temporada de México. “Primero Dios hasta el mes de marzo o abril. Yo espero estar en el poder ir y venir, lo que sí es maravilloso es que ya nos dijeron que nos van a dar navidades de vacaciones, entonces ya tengo planeado mi viaje y todo”, agregó Flores.

¿Le sentó bien el divorcio a Laura Flores?

Y aunque este año enfrentó un divorcio, la actriz admitió que paradójicamente le trajo cosas buenas. “Este año me trajo un divorcio que no fue nada lindo, pero también me trajo trabajo y me trajo mucha cercanía a mis hijos, mucha más porque hacía mucha falta”.