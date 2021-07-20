¿Sara Sosa quiere hacer a un lado a Sara Salazar de la herencia de José José?

La exmanager de José José, Laura Núñez, en exclusiva para Venga La Alegría hace notorio que la ambición de Sara Sosa sobre la herencia que dejó el cantante, la quiere para ella sola.

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No hay que olvidar que la señora Salazar, también la quiere hacer a un lado, es una persona con una discapacidad, ella está abusando de su madre también, su madre debe de tener cuidados que no le ha dado esta señora, tampoco a su madre

Por estas situaciones, Laura Núñez asegura que no le extrañan las declaraciones que ha hecho en los últimos días.

A mí no me extraña que la señora salga a decir mentira, salga a decir que es hija única, que salga a jurar ante una autoridad americana, para decir que solamente existe ella y que ella quiere administrar todo. Puede sacar los documentos y papeles que guste, pero ninguno es válido

Los bienes de la herencia

Ella asegura que sabe con exactitud lo que realmente hay como herencia de José José.

Son dos propiedades, es un departamento muy bonito en Homestead, estaba a nombre de Sara Salazar y de José Rómulo Sosa Ortiz y la casa de Miami si estaba al cien por ciento a nombre de José José. Me parece que lo asesoraron muy mal, porque al morir José en Miami, aquí nos toca a todos

Sobre el apoyo incondicional que mostró una vez más Manuel José a las Saras y sobre todo a la hija menor de José José, respondió:

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