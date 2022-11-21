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FOTOS | Laura Pausini edita foto con Yalitza Aparicio, ¡y no favorece a la mexicana!

Critican a Laura Pausini por editar foto donde aparece con Yalitza Aparicio, ¡y solo la favorece ella, no a Yalitza! Te mostramos la evidencia.

Por: TV Azteca

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