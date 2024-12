Laura Zapata fue contundente al hablar sobre el fraude que sufrió Cynthia Klitbo, quien así respondió

Hace unos días así reaccionó Laura Zapata al preguntarle sobre el fraude bancario al que Cynthia Klitbo, con quien vive una guerra de declaraciones, fue víctima en Estados Unidos y que le habría hecho perder una gran cantidad de dinero.

¿Qué dijo Laura Zapata? La hermana de Thalía declaró a diferentes medios, entre ellos Ventaneando, lo siguiente: “debemos cuidarnos muchísimo en lo que lanzamos al universo porque el universo se encarga de regresarnos como un boomerang que te puede cortar hasta la cabeza”.

Al preguntarle si lo que vivió Cynthia Klitbo había sido karma, Laura Zapata dijo: “No sé mi amor, eso lo dices tú".

¿Qué opina Cynthia Kltibo?

¿Qué opina la propia Cynthia de la respuesta de Laura Zapata? En un encuentro con la prensa, la actriz envió tremenda indirecta en relación al reciente fallecimiento de su hermana Ernestina Sodi: “Yo no creo que sea karmático, karmático sería que mi hija se enfermara o que mi hermana falleciera y no me pudiera despedir, eso sí sería muy karmático”.

“Déjala, déjala, o sea, sí procedería una demanda... hacerle caso a pentontos es engrandecerlos y yo tengo una carrera que a mí me respalda y si la señora está colgada de mi cuello desde que estuve en la onda pues no es mi problema. Ay no, no quiero hablar de la señora esta”, agregó Cynthia Klitbo.

“Es que mira, te lo juro, es que es como Alfredo Adame, entonces ponerme a esos niveles la vedad no”, recalcó.

¿Cynthia Klitbo recuperará su dinero? Pero ¿será que Cynthia Klitbo recuperará el dinero que perdió por el citado fraude que fue perpetrado vía telefónica?

“Son de 30 a 90 días hábiles y esto apenas pasó el 15 de octubre. El fraude a todo mundo, se lo digo que está de a peso. Tengan mucho cuidado, o sea, no contesten nada porque además te hablan para decirte que te cometieron un fraude y son los del fraude. Yo creo que es alguien que trabaja ahí mismo, tienen hasta el mismo conmutador, es impresionante”, aseveró.

Por último, Cynthia compartió su ilusión al saber que su amiga, Angélica Rivera, volverá a la actuación. “Me da muchísimo gusto porque, finalmente, Angie siempre este ha sido su medio, creo que le sienta bien regresar a los suyo y con la gente que la queremos”.

¿Qué dijo sobre la boda de Sofía Castro?

Pero no fue tan comunicativa sobre la boda de Sofía Castro, a la cual asistió el fin de semana. “Sería una falta de respeto hacia los novios estar hablando de un evento que pues ellos tuvieron una exclusiva”.