En la lucha por reclasificar las denuncias por las lesiones que su abuela, Doña Eva Mange, sufrió tras su estadía en un asilo, muriendo en junio de 2022, Laura Zapata confirma que no ha tenido acercamiento alguno con sus hermanas para unir fuerzas, incluso, ni con Thalía, quien se especulaba estaba al tanto de la situación.

¿Laura Zapata cortó lazos con sus hermanas?

Durante una charla con los medios, entre ellos Ventaneando, Laura Zapata dejó en claro que la relación con sus hermanas se acabó. “Yo ya dije muchas veces que mi familia es mi familia Zapata y mis amigos, y mis amigas del camino que se han convertido en mi familia”.

Laura Zapata cortó relación con sus hermanas tras muerte de Eva Mange

“Yo he cerrado ese capítulo de una manera contundente, sana porque hay que sanarse, hay que sanar las relaciones, cuando hay una relación que no te lleva a nada y que te daña tienes que cerrarla. No tengo por qué estar en el camino con alguien que no me aprecia, no me conoce, no me defiende, no sabe quién soy yo”, agregó.

¿Cómo va la reclasificación de la denuncia?

Sobre el proceso para reclasificar las lesiones de Doña Eva Mange, su abuela, Laura Zapata comentó: “En eso estoy y cuando lo logre, por supuesto que los tendré al tanto. Es necesario reclasificar porque mi abuela murió a causa de esas heridas, sí (fue) homicidio”.

“Cómo sufrió mi abuela, cuánto dolor, cuánta angustia, esto no se puede quedar así porque no puede ser que una persona diga: ‘Quiero cerrar el asunto y le doy 90 mil pesos’, o sea, esto es una burla definitivamente”, recalcó la actriz.

¿Qué dijo Laura Zapata sobre las presuntas agresiones a Alicia Machado? En temas de violencia, la actriz opinó sobre las recientes declaraciones de Alicia Machado, en torno a la golpiza que sufrió a manos de José Manuel Figueroa mientras mantenían una relación amorosa.

“Yo creo que sería interesante que si ella tiene pruebas, que se acerque a un Ministerio Público y levante una denuncia por maltrato”, finalizó. Laura Zapata acudió al festejo por el tercer aniversario de una revista de moda, tendencias y celebridades de la Ciudad de México.