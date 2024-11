Laura Zapata revela por qué se distanció de sus hermanas tras su secuestro

A días de la muerte de Ernestina Sodi , en Ventaneando recordamos la entrevista exclusiva que Laura Zapata, su hermana, le concedió a Pati Chapoy y dónde habló de los motivos que la llevaron a distanciarse de sus hermanas.

¿Qué dijo Laura Zapata? “Yo fui una muy buena hermana, muy buena hermana, la verdad yo las quería, sí te hablo en pasado definitivamente porque creo que el amor se gana, ahora se acabó esa hermandad", dijo Laura Zapata.

Laura Zapata le envió un mensaje de perdón a Ernestina Sodi [VIDEO] Laura Zapata le envió un mensaje de perdón a Ernestina Sodi a través de su hija Marina. Asegura que no ha tenido contacto con Thalía porque la tiene bloqueada.

¿Por qué dejó de quererlas?

Al preguntarle por qué tomó esa decisión, Laura Zapata reveló que “yo creo que, no porque tú compartas sangre y apellido tengas que resistir, tengas que soportar. Yo creo que a mí se me empezó a caer la venda de los ojos en el secuestro. Nos levantaron saliendo del Teatro San Rafael”.

Te puede interesar: Juntan firmas para quitarle a Ángela Aguilar el título de “La Mujer del Año”

¿Cuánto duró su secuestro?

La hermana de Thalía y Ernestina Sodi recordó que “todo duró 45 días... para las dos. Yo salí antes, pero yo salí a negociar su vida, ellos estaban pidiendo 5 millones de dólares al esposo de Thalía y dije: ‘Yo la verdad no hablo inglés, yo al señor no lo conozco, yo con el señor me quedé Nice to meet you, Nice to meet you tooo, hello y goodbye’”.

“No sé cuánto dinero tenga y no creo que tenga 5 millones de dólares. Este era un negocio familiar, era el papá, los hijos, no sé qué, pero había dos de la banda de los Petriciolet, los que mataron al niño Martí, entonces dicen: ‘Vamos a liberar a una de ustedes’ y dice Ernestina ‘Sí, Laura'”, añadió.

¿Quién fue la única persona que les mandó dinero para su rescate?

“Yo puedo pedir dinero al Gordo y la Flaca, a mi amigo, a Herrerías, a la... Pati Chapoy y bueno, déjame decirte una cosa, la única que mandó un sobre con dinero fue Elisa Salinas, después se le regresó", recalcó.

Te puede interesar: Familiares y amigos dan el último adiós a Ernestina Sodi en completo hermetismo

¿Qué pasó por su cabeza en esos momentos?

Laura Zapata dijo que sintió un compromiso tan grande el tener que liberar a Ernestina, “que no iba a perdonar nunca que la mataran y que yo hubiera salido. Yo no sé qué era peor, esta secuestrada o ser negociadora de la vida de ella”.

¿Cuánto dinero logró recaudar?

“El dinero estaba, pero se conformaron con 1,200,000 pesos porque se les acababa el tiempo”.

¿Cómo surgió el comentario de que Laura Zapata planeó todo?

“Ernestina hace el libro, se le aconseja que para vender su libro que eche ese rollo de que corra el rumor para que se venda un libro. Qué perversión, qué maldad, pero me prohíbieron a mí hacer la obra de teatro, entonces ahí empezó un quiebre muy fuerte”, finalizó.