Lele Pons y Guaynaa vinieron a contarnos todo de su matrimonio.

Lele Pons y Guaynaa visitaron este martes el foro de Ventaneando para hablarnos un poco sobre su relación, reciente matrimonio y actual luna de miel.

¿Qué dijeron Lele Pons y Guaynaa? Lele Pons y Guaynaa se dijeron felices y agradecidos por la oportunidad de estar en Ventaneando; sin embargo, llamó la atención cuando les preguntaron cómo le hacen para trabajar juntos y quién se hace cargo de qué cosa.

“La última palabra la tengo yo, y es lo que tú digas mi amor”, declaró Guaynaa entre risas, pero en lo que respecta a la música y las composiciones, el puertorriqueño aseguró que él es quien se hace cargo de la estrategia y creación de contenido, mientras que Lele Pons se encarga del mercadeo alrededor del disco, pero juntos se complementan de buena forma.

Te puede interesar: Pablo Lyle y su cuñado Lucas Delfino enfrentan proceso civil en Miami.

¿Cómo pasó Lele Pons de las redes a la música?

La sobrina de Chayanne inició en el mundo de las redes sociales, pero logró dar el salto de calidad a la música y mucho de esto ha sido gracias a su evolución.

¿Lele Pons es un libro abierto?

Lele Pons aseguró que ella siempre ha sido una persona abierta y en las redes se ha mostrado tal cual es, además de que no le interesa que la critiquen ni hablen mal de ella por ciertas imperfecciones que pudiera tener, ya que se siente orgullosa de lo que era antes y lo que es ahora.

También te puede interesar: Te presentamos a los integrantes de la nueva generación de Menudo.

¿Cómo se conocieron?

Guaynaa reveló que se conocieron cuando Lele Pons estaba haciendo un video con un amigo suyo, pero el flechazo fue primero de él hacia ella, ya que Pons no le hacía caso; sin embargo, la cosa cambió después y Lele le dijo: “¿Por qué te vas? Quiero que estés ahí porque me gusta que me rueguen, pero no me gusta que te vayas”.

Lele Pons se dio cuenta de lo que realmente sentía por Guaynaa cuando él se fue, y fueron sus amigas quienes le hicieron ver la realidad, pero fue hasta cuando grabaron el video de “Se te nota” que admitió que realmente le gustaba mucho, pero él ya no mostraba mucho interés, así que ella hizo todo lo posible para conquistarlo.

Te puede interesar: Louis Tomlimson desató la locura en su visita a México. ¿Qué pasó?

¿Qué tal estuvo la boda?

La pareja reveló que tuvieron cerca de 350 invitados, entre los que destacaron famosos como Chayanne, Juanpa Zurita, Sebastián Yatra, El Buki, Becky G, entre muchos otros, gracias a las buenas relaciones amistosas que ellos han forjado en el medio.

Lele Pons y Guaynaa aseguraron que el mejor regalo de bodas que recibieron fue un par de scooters, aunque no revelaron el nombre de la persona que se los dio. Pero lo que más sorprendió fue la declaración del puertorriqueño, quien reveló que el día de su boda le dio ‘La Maldición de Moctezuma’ por algo que comió y le hizo daño.

¿Cómo es su relación?

Por último, Lele Pons aseguró que su relación no es perfecta, ya que también tienen peleas, pero “tratamos de entendernos, comunicarnos”. Incluso Guaynaa aseguró que su nuevo disco tiene el propósito de mostrar las imperfecciones de una pareja.