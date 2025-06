¿Cuál es el valor de cada una de las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Se viene una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y desde hace unos meses se indicó que en México se haría una colección de monedas conmemorativas que acompañarían la fiesta internacional. Aunque no se ha indicado nada oficial en cuanto a la fecha de lanzamiento de las piezas, parece ser que no falta mucho. Ante eso, te platicamos todo lo que se sabe.

Este tipo de monedas es del agrado del público por ser piezas especiales que resultan en objetos de colección. No es que las personas ya se volvieron ávidas coleccionistas de monedas y billetes, pero poco a poco conocen cuáles son los trucos detrás de algunas ofertas de internet. Por ello, hay bastante morbo de si estas piezas tendrán un alto valor entre los propios coleccionistas.

¿Cuál es el valor que tendrán las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Probablemente muchos ofertarán estas piezas de inmediato y con un alto precio, sin embargo por el momento solamente se puede hablar del valor nominal de las mismas, lo cual es lo único que ya reveló el Banco de México. Allí se dividirán en tres pequeñas colecciones: las monedas de oro, las de plata y una tercera especie de monedas bimetálicas.

Las primeras tendrán un valor de 25 pesos, tendrá una ley de 0.999 que asegura su máxima pureza y valor.

tendrá una ley de 0.999 que asegura su máxima pureza y valor. Las segundas de 10 pesos será lo misma que las de oro, hablando de la pureza y valor, pero en plata.

será lo misma que las de oro, hablando de la pureza y valor, pero en plata. Mientras que la tercera de 20 pesos

¿Todavía no hay fecha de lanzamiento de las monedas conmemorativas del Mundial del 2026?

No hay información oficial. Algunos argumentaban que saldrían el 11 de junio, justamente a un año del partido inaugural en la cancha del Estadio Azteca. Sin embargo, no sucedió así y otra de las fechas mencionadas desde que se dio el anuncio, es septiembre, que es un mes con una fuerte carga simbólica alrededor de los lábaros patrios. Pero todos estos son rumores, porque no hay indicio alguno de que estas monedas conmemorativas salgan en una fecha específica.

