Leonardo García llegó al funeral de su padre, el actor Andrés García.

Leonardo García hizo a un lado las rencillas que había tenido en los últimos meses con Margarita Portillo, la hoy viuda de su padre Andrés García, para acudir al velorio de éste. Leonardo llegó a la casa de Margarita, acompañado por su madre Sandy Vale y su amiga Beatriz Pasquell.

¿Qué dijo Leonardo García sobre la ausencia de sus hermanos?

Leonardo García arribó al lugar donde se encontraban los restos de su padre y ahí habló sobre la ausencia de sus hermanos Andrés y Andrea. “(Es un momento triste) Por supuesto que sí, pues ya el jefe estaba sufriendo mucho. Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó”.

Sobre la ausencia de sus hermanos, Leonardo dijo: “Con Andrea no he hablado, no tengo la menor idea, con mi hermano Andrés sí he hablado, pero él maneja una compañía de joyería muy fuerte en Estados Unidos, entonces como no sabíamos qué tan grave estaba la situación, le dije yo me adelanto y ya te informo, pero posiblemente venga él el día de mañana”, agregó.

Te puede interesar: Así fue la relación del actor Andrés García con Luis Miguel.

¿Siente no haber estado cerca de su padre? Al ser cuestionado sobre el hecho de no haber estado cerca de Andrés García, Leonardo aseguró que sí lo estuvieron todo el tiempo, no obstante, su carácter los distanció un poco, pero aseguró que se querían mucho.

También te puede interesar: Margarita Portillo anunció muerte de Andrés García con gran mensaje.

¿Cómo fueron estos últimos meses para Andrés García?

Ya fuera de su vehículo, Leonardo refrendó lo duro que fueron estos últimos días para su padre: “Yo creo que ya fue lo mejor (su muerte) porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, ya la estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que él ya se quería ir”.

Cuando le preguntaron si lamentaba no haberse podido despedir de su padre, Leonardo dijo que no y aseguró que está tranquilo porque aunque no se pudo despedir de él, siempre ha estado conectado con su papá y él sabe que lo quiere.

Te puede interesar: EN EXCLUSIVA. Andrés García quería contar su historia en una bioserie.

“Se fue en paz y yo también estoy en paz. Le traté de dar unos mensajes y se los dieron. El amor siempre existió, él era de carácter fuerte y yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá”, recalcó.

¿Cómo fue el encuentro con Margarita Portillo?

Al entrar a la casa, Leonardo García y Margarita Portillo se fundieron en un abrazo y dejaron a un lado sus diferencias surgidas mientras Andrés García libraba una verdadera batalla por su vida. Lo mismo sucedió entre Sandy Vale y la hoy viuda del actor.

A su salida y después de haber escuchado la misa de cuerpo presente, Leonardo aseguró que el encuentro con Margarita Portillo fue muy bonito y posteriormente se marchó del lugar.