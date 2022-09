“Su carácter...": Leonardo García enciende la polémica al hablar de su papá.

Andrés García ha preocupado a sus fans en los últimos meses debido a sus problemas de salud, sobre todo después de que declara abiertamente que posiblemente su final está cerca. Al respecto habló Leonardo García, su hijo.

Programa 26 de septiembre 2022 | ¿Los últimos días de Andrés García?

Los mejores años del actor han quedado atrás, ya que la edad ha comenzado a hacer estragos en la salud del primer actor, quien hace unos días tuvo que ser hospitalizado.

“Han sido semanas difíciles”, expresó Margarita Portillo, su esposa, quien lo ha cuidado y acompañado desde hace ya varios años, pero que también ha estado a su lado tras la severa caída que sufrió hace algunas semanas en su casa de Acapulco.

Visiblemente más delgado y con el semblante decaído, Andrés García reapareció hace unos días en redes sociales donde compartió un video en su canal de YouTube, en el que aseguró que se siente muy mal y estos podrían ser sus últimos días.

Te puede interesar: Andrés García llega a 100 mil seguidores en YouTube tras anunciar que podría ser su final.

¿Qué dijo Leonardo García? En un encuentro con los medios en donde estuvieron presentes las cámaras de Venga La Alegría, Leonardo García evitó hablar sobre la salud de su padre y no quiso meterse en chismes en torno a su relación con Margarita Portillo, la esposa de Andrés García y de quien se ha dicho desea separar al actor de sus hijos para quedarse con la herencia.

“Mira, los chismes de este tipo yo me alejo, yo soy actor y es lo que hago, yo no me meto en los chismes amarillistas”, declaró Leonardo García, quien además dijo haberse alarmado por los videos que ha subido su padre diciendo que sus días están contados.

“Nos ha alarmado a todos, así es, no me gusta verlo cuando se pone mal, obviamente que no me gusta verlo mal”, añadió. El actor también señaló que sí ha visitado a su padre en Acapulco y se pronunció en torno a la herencia del actor, asegurando que a él no le importa porque tiene sus cosas.

“Cuando puedo y él quiere voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere”, sentenció. Por último, declaró que se lleva bien con sus hermanos y le envió un mensaje a su papá a través de las cámaras y le envió bendiciones.