Lety Calderón responde a las críticas por haber llevado a su hijo a un table dance

Luego de haber sido liberado hace un año, tras pasar cinco años en la cárcel, acusado de supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada, el abogado Juan Collado cambió su residencia a España, por lo que la convivencia y comunicación con sus hijos, Luciano y Carlo, producto de su matrimonio con Lety Calderón, es lejana. Así lo compartió la actriz.

¿Qué dijo Lety Calderón?

“No, ahorita no han tenido oportunidad de verlo. Ya son grandes, entonces cada uno tiene celular y ya la comunicación es directa. No sé si hablan diario, una vez al año, no tengo la menor idea porque ya no me meto, es cuestión de ellos y cuestión del otro”, dijo Lety Calderón.

¿Qué dijo Lety Calderón sobre las críticas que reicibó por llevar a su hijo a un table dance? Por último, Lety Calderón se defendió de quienes criticaron su decisión de llevar a su hijo Luciano a un table dance.

“No soy monedita de oro y no voy a complacer a todo mundo, ni estoy para complacer a nadie, mucho menos en la educación de mis hijos, entonces el día que quieran meterse en su educación o comentarme algo, pues les paso la cuenta y que me ayuden a mantenerlos”, finalizó.