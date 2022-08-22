Lis Vega piensa volver a grabar videos eróticos para una plataforma.

Lis Vega, está a punto de estrenar contenido erótico para una conocida plataforma internacional, la cubana seguirá haciendo videos de este tipo a pesar de las críticas que ha recibido por eso en las diferentes redes sociales.

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Para mí sí, para mucha gente dirán que siempre hago lo mismo, pero para mí hacer lo mismo, mientras sea arte pues sí me encanta; es como tener un mismo look por 60 años, pues cada quien

Lis Vega habla de los nuevos proyectos que tiene en mente.

La bailarina piensa en un futuro dejar de estar frente a las cámaras para poder comenzar una nueva faceta en su carrera, pues quiere incursionar en producir contenido detrás de ellas.

Unas de mis ideas siempre ha sido poner una productora y producir, dirigir, hacer video clips; ahorita en Miami aprendí muchísimo, hice todos los videos de todos mis álbumes que próximamente van a ver y puede ser, uno nunca sabe, yo nunca me limito

A mí me gusta estar en constante aprendizaje, por eso siempre he dicho que soy una eterna turista porque me gusta no saber nada para estar en constante aprendizaje

Y, quiere especializarse en hacer series y películas para la pantalla grande y chica, incluso quiere apoyar la carrera de nuevos talentos.

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