Lisa Marie Presley guardó el cadáver de su hijo en su casa por meses

Lisa Marie Presley es conocida por ser la hija del ícono del rock, Elvis Presley. Ella ha estado en los titulares por haber estado casada con Michel Jackson, y recientemente, por la revelación que hizo en sus memorias.

¿Qué hizo Lisa Marie Presley con el cuerpo de su hijo?

Lisa Marie Presley lanzó sus memorias llamadas “From Here to the Great Unkown”, en el que cuenta muchos aspectos de su vida que nunca antes había contado. Uno de ellos involucra la muerte de su hijo y una extraña decisión que tomó la hija del astro de la música.

La muerte de su hijo Benjamin Keough ha sido uno de los pasajes más oscuros y dolorosos de la famosa, ya que tenía una conexión muy especial con él. Es por eso que Lisa Marie Presley decidió conservar el cuerpo de su hijo fallecido en su casa, dentro de una habitación refrigerada, por 2 meses, tras su fallecimiento, en el año 2020.

Ella tomó esta decisión porque no pudo afrontar el fallecimiento de Benjamin de una manera sencilla, además de encontrar cierto consuelo con su presencia. Además, también quiso aclarar que lo hizo como una manera de despedirse de él a su propio modo.

Tras haber revelado esto, el tema se ha convertido en un tema de debate; algunos lo ven de una manera comprensiva, por el dolor que puede causar la muerte de un hijo, y otros no aceptan que esto sea una decisión normal o correcta.

¿De qué murió el hijo de Lisa Marie Presley?

Benjamin Keough, el hijo de Lisa Marie Presley, fue encontrado muerto en su casa de California en el año 2020. De acuerdo con las autoridades, él se quitó la vida con un arma de fuego que se encontró junto a su cuerpo. Aunque no se ha hecho público el motivo o las razones detrás de la decisión de Benjamin Keough, fue bien sabido que tuvo una dura batalla con las adicciones y con la salud mental.