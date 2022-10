Livia Brito reveló que ganó demanda contra Ernesto Zepeda.

Livia Brito tuvo un encuentro con los medios de comunicación desde el aeropuerto, dejando a todos boquiabiertos con sus declaraciones. Y es que, la cubana asegura haber ganado la demanda contra el paparazzi Ernesto Zepeda, quien acusa a la actriz de haberlo golpeado en Cancún.

Adrián Cue habla de la polémica de ¡Quiero Cantar! con Jorge Romano.

“Yo no lo golpeé, amor. Yo no te voy a contestar esto porque es un tema legal y ya se ganó el tema penal. Ganamos nosotros porque es una imagen mía y es mi derecho”, dijo a los reporteros.

Recordemos que fue en el año 2020, cuando Livia Brito fue acusada de golpear a Ernesto Zepeda en Cancún. El reportero informó que también fue despojado de su cámara profesional, además de otros elementos de trabajo que en total ascienden a 80 mil pesos mexicanos.

“Me atacan muchísimo. Que caso tiene que me pare y que dé entrevistas si siempre hablan mal y me linchan. Siempre voy a ser la mala del cuento”, dijo Livia desde el aeropuerto.

Por si fuera poco, la actriz de La Piloto también fue contundente con su manera de tratar a los reporteros presentes: “Ustedes dijeron que ya no me iban a entrevistar, ¿entonces por qué están aquí?”

Livia Brito habla de la polémica de su novio

Mariano Martínez, novio de Livia, también fue acusado de querer secuestrar al estilista Enrique Hernández hace algunas semanas. La cubana dio más detalles de esta nueva polémica.

“Lo está checando el abogado... pero lo que quieren es dinero, como el paparazzi que quería 1 millón de pesos”, declaró.

Y una vez más, Livia Brito deja claro que su imagen no puede ser utilizada sin su consentimiento: “Yo no los he tratado mal, cuando le roban la imagen al artista es lucro, porque a veces hacen preguntas que no corresponden y no quiero contestar”.

