¿Livia Brito está siendo favorecida por las autoridades? Esto opina Ernesto Zepeda.

Ernesto Zepeda cree que hay favoritismo hacía Livia Brito en su caso.

El fotógrafo Ernesto Zepeda cree que en la denuncia que presentó por agresión en contra de Livia Brito y su novio Mariano Martínez en el 2020, luego de haber sido golpeado y despojado de su equipo de trabajo, el día que captó a la pareja en una playa de Cancún, la actriz está siendo favorecida por las autoridades.

Y es que, este jueves debía llevarse a cabo una audiencia para revisar por qué una juez no vinculó a proceso a la pareja, pero esta fue cancelada.

“Está muy raró que aplacen audiencias, que se alarguen, que contesten una cosa que es bastante superficial, que no vayan al fondo de las cosas... eso es lo preocupante”, expresó Zepeda.

La no vinculación a proceso se dictó, dado que la juez a cargo del caso, consideró que la cubana no había tenido la atención adecuada, pero para el colmo, el magistrado que debía revisar la apelación hecha por los abogados de Zepeda: no estudió el caso.

“Sabíamos que mi representado fue golpeado: tiene lesiones que son visibles en el rostro y hay videos por todos lados”, dijo la abogada de Ernesto.

La nueva abogada de Ernesto confirmó que la audiencia se aplazó hasta el día 13 de septiembre: “Estuvieron alargando, se han diferido más de tres audiencias... no se llevan a cabo. No es posible que estén alargando el proceso. Estamos frente a una víctima del delito que le están negando el acceso a la justicia”.

Livia Brito es acusada de golpear al fotógrafo Ernesto Zepeda en el año 2020 en Cancún. El paparazzi ha denunciado golpes en el rostro, así como el despojo de sus instrumentos de trabajo. Luego de dos años, las autoridades no han dado resolución del caso.

